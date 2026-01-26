Tutti a scuola di consiglio comunale | le interviste ai docenti di Controcorrente
In vista delle prossime elezioni amministrative, molti aspiranti consiglieri comunali hanno partecipato alle sessioni della “Scuola di formazione per consiglieri comunali” promossa dal movimento Controcorrente. In questo contesto, i docenti coinvolti condividono approfondimenti e competenze utili per affrontare al meglio il ruolo istituzionale. Di seguito, alcune interviste che offrono un quadro sul percorso formativo e sulle aspettative dei partecipanti.
In vista delle prossime elezioni amministrative, sono stati molti gli aspiranti consiglieri comunali che hanno accolto l’invito lanciato dal movimento politico di Controcorrente a frequentare la “Scuola di formazione per consiglieri comunali”. Le prime due lezioni si sono svolte sabato e domenica scorsa, in un hotel di San Leone. I lavori hanno affrontato i temi del ruolo e delle funzioni del consiglio comunale, del bilancio, della trasparenza amministrativa, dell’accesso agli atti e dei conflitti di interesse. Relatori sono stati i consiglieri comunali di Palermo e Ustica, Carmelo Miceli e Diego Altezza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Teatro Verdi, servono le risorse per arredarlo: il consiglio comunale di Terni corre ai ripariIl consiglio comunale di Terni ha approvato un atto di indirizzo per il completamento e la ristrutturazione del Teatro Verdi, con 18 voti favorevoli e 11 astensioni.
Leggi anche: La scuola si ribella ai tagli. Lunedì tutti in piazza Napoleone durante il consiglio provinciale
Argomenti discussi: Haas, Komatsu: nei test di Barcellona tutti a scuola di gestione dell'energia; Forza Italia si prepara al voto. Tutti sui banchi a scuola di politica; Gli assistiti Onaosi a scuola di Giornalismo; Metal detector a scuola: più sicurezza o più controllo? (E nel frattempo i presidi insorgono).
Omicidio a scuola, il precedente: la storia di Aurora, uccisa a 14 anni a GenovaLa storia dimenticata: la ragazzina genovese ammazzata dal prof che faceva paura a tutti. Era il 30 marzo 1982 e Lamberto Torrini poi si tolse la vita. Le ... ilsecoloxix.it
Forza Italia si prepara al voto. Tutti sui banchi a scuola di politicaIn cattedra sindaci e segretari comunali, obiettivo la conquista e il governo di Monza e dintorni nel 2027 ... msn.com
Buona domenica a tutti. Presto mi recherò presso la Scuola Carabinieri di Campobasso, guidata dal colonnello Bruno Capece, per raccontare la nostra esperienza a Napoli e ribadire che nessuno nasce delinquente: lo si diventa. facebook
La scuola è sempre al centro di tutti i programmi politici, di scuola si parla sempre con orgoglio e passione ma poi tutti fanno finta di non vedere cosa c'è "dietro" le cattedre: migliaia di precari Ne parliamo questa sera alle 20.30 #Rai3 @fritz_vicari x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.