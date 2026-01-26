Tutti a scuola di consiglio comunale | le interviste ai docenti di Controcorrente

In vista delle prossime elezioni amministrative, molti aspiranti consiglieri comunali hanno partecipato alle sessioni della “Scuola di formazione per consiglieri comunali” promossa dal movimento Controcorrente. In questo contesto, i docenti coinvolti condividono approfondimenti e competenze utili per affrontare al meglio il ruolo istituzionale. Di seguito, alcune interviste che offrono un quadro sul percorso formativo e sulle aspettative dei partecipanti.

In vista delle prossime elezioni amministrative, sono stati molti gli aspiranti consiglieri comunali che hanno accolto l’invito lanciato dal movimento politico di Controcorrente a frequentare la “Scuola di formazione per consiglieri comunali”. Le prime due lezioni si sono svolte sabato e domenica scorsa, in un hotel di San Leone. I lavori hanno affrontato i temi del ruolo e delle funzioni del consiglio comunale, del bilancio, della trasparenza amministrativa, dell’accesso agli atti e dei conflitti di interesse. Relatori sono stati i consiglieri comunali di Palermo e Ustica, Carmelo Miceli e Diego Altezza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

