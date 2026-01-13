Teatro Verdi servono le risorse per arredarlo | il consiglio comunale di Terni corre ai ripari

Il consiglio comunale di Terni ha approvato un atto di indirizzo per il completamento e la ristrutturazione del Teatro Verdi, con 18 voti favorevoli e 11 astensioni. Sono necessari ulteriori fondi per arredare e rendere funzionale lo spazio, garantendo il ripristino delle sue attività culturali. L’intervento mira a valorizzare un patrimonio storico della città, garantendo adeguate risorse per il suo rinnovamento.

Il consiglio comunale di Terni ha approvato un atto di indirizzo relativo al completamento e alla ristrutturazione del teatro Verdi con 18voti favorevoli e 11 astensioni. L’atto di indirizzo, che è stato presentato dalla consigliera Federica Mengaroni a nome del gruppo consiliare di Alternativa. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

