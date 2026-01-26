L’articolo di Tuttosport sulla ventiduesima giornata di Serie A offre analisi e approfondimenti sulla situazione attuale della Juventus. Con un’attenzione equilibrata e obiettivi dati, si cerca di comprendere le dinamiche della squadra e le implicazioni del campionato in corso, fornendo un quadro chiaro e obiettivo del momento, senza enfasi o sensazionalismi.

2026-01-26 13:18:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: La ventiduesima giornata di Serie A non è ancora terminata ma ha regalato già molti spunti di lettura interessanti. L’Inter nonostante il doppio svantaggio iniziale ha battuto il Pisa, la Juventus ha dominato sul Napoli, il Como ha fatto sei gol al Torino, mentre Milan e Roma hanno pareggiato. Intervenuto nel corso di ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno, Fabio Capello ha quindi commentato i risultati di questo fine settimana di campionato. Il commento di Capello su Milan-Roma. Sul pari tra Milan e Roma ha detto: “ Ieri il Milan ha fatto un primo tempo rinunciatario, senza visione di gioco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Capello e la grande verità sulla Juve

