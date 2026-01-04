TS – Giaccherini su David | Non si può permettere di calciare un rigore così E sulla Juve | Due punti che…

L’ultimo pareggio della Juventus contro il Lecce, con un risultato di 1-1, ha suscitato diverse reazioni nel mondo del calcio. Tra queste, le parole di Giaccherini su David e sulla prestazione della squadra hanno attirato l’attenzione. La partita, disputata all’Allianz Stadium, evidenzia alcune criticità e punti di riflessione per i bianconeri, che continuano a cercare miglioramenti in una stagione ancora aperta.

2026-01-04 13:32:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: La Juventus fa la partita ma non va oltre il pareggio contro il Lecce, fermandosi sull’1-1 all’Allianz Stadium. I bianconeri creano molto, ma tra sfortuna e imprecisioni non riescono a chiuderla. Decisivo in negativo l’errore di Cambiaso, protagonista nell’azione del gol salentino. A pesare ancora di più è però il rigore fallito da David, occasione che avrebbe potuto cambiare il volto del match e magari anche della stagione del canadese. Dal dischetto l’attaccante spreca e la Juve paga caro l’errore. Nel post gara di Dazn il tema è centrale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Giaccherini su David: “Non si può permettere di calciare un rigore così”. E sulla Juve: “Due punti che…” Leggi anche: Giaccherini attacca David: «Uno che guadagna 6 milioni all’anno non può presentarsi così dal dischetto» Leggi anche: Giaccherini pronostica Napoli Juve: «Come finisce domenica? Dico così. Occhio anche a questi due duelli, in quelle zone lì si decide tanto» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il pareggio interno contro il #Lecce lascia strascichi pesanti in casa #Juventus, con le critiche che si concentrano sull'errore dal dischetto di Jonathan #David Nonostante la difesa di #Spalletti, l'ex centrocampista bianconero Emanuele #Giaccherini ha es - facebook.com facebook Il pareggio interno contro il #Lecce lascia strascichi pesanti in casa #Juve, con le critiche che si concentrano sull'errore di #David Le parole di #Giaccherini riflettono l'amarezza di una piazza LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24 #Juventusn x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.