Trump pubblica la foto col pinguino in Groenlandia | c’è solo un problema lì non esistono

Recentemente, Donald Trump ha condiviso una foto con un pinguino in Groenlandia, suscitando attenzione e curiosità. Tuttavia, esistono alcune imprecisioni: la Groenlandia non ospita pinguini, che vivono esclusivamente nell’emisfero australe. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla possibilità di acquistare questa regione dalla Danimarca, un tema che coinvolge questioni strategiche e geopolitiche di lunga data.

Il Presidente Donald Trump ha riacceso il suo vecchio desiderio di acquistare la Groenlandia dalla Danimarca, definendola fondamentale per la sicurezza USA. Per celebrare l’accordo, la Casa Bianca ha pubblicato un’immagine generata dall’ intelligenza artificiale: Trump che cammina tra i ghiacci groenlandesi insieme a un pinguino che sventola la bandiera americana. Peccato che ci sia un “piccolo” problema geografico. Il web non ha perdonato: in Groenlandia i pinguini non esistono. Questi animali vivono quasi esclusivamente nell’emisfero sud (Antartide), mentre la Groenlandia si trova all’estremo Nord. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Trump, la Groenlandia e la foto col pinguino: stavolta la Casa Bianca steccaRecentemente, Donald Trump ha utilizzato l’intelligenza artificiale per generare immagini suggestive, ma questa volta la Casa Bianca ha incontrato delle difficoltà nel risultato.

Trump e un pinguino alla conquista della Groenlandia, ironia del webRecentemente, un’immagine creata dall’intelligenza artificiale ha fatto il giro del web, mostrando Donald Trump e un pinguino che, insieme, si dirigono verso le montagne ghiacciate della Groenlandia.

