Milano abbraccia il K-Food al Mercato Centrale | il Bistrot Pedol offre una degustazione dal sapore italo-coreana

Milano, 23 gennaio 2026 – In occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il Mercato Centrale propone un’esperienza di degustazione dedicata al K-Food. Il Bistrot Pedol presenta un’offerta che unisce sapori italiani e coreani, offrendo ai visitatori un’opportunità di scoperta culinaria in un contesto autentico e di qualità. Un’occasione per conoscere e apprezzare le tradizioni gastronomiche di due culture attraverso un percorso gustoso e rispettoso delle rispettive identità

Milano, 23 gennaio 2026 – Tra le tante iniziative di contorno alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 anche un'esperienza di degustazione dal sapore italo-coreano. Protagonista del progetto il Bistrot Pedol – emanazione dell'omonima pescheria storica meneghina fondata nel 1929 – che garantirà varie possibilità enogastronomiche ai visitatori del Mercato Centrale di Milano. Dal 6 al 22 febbraio -abbracciando l'iniziativa promossa da aT Center Paris (agenzia governativa del Ministero dell'Agricoltura della Repubblica di Corea)- il locale offrirà ogni giorno, dalle 19 alle 20.30, una degustazione gratuita di celebri cocktail internazionali.

