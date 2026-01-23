Milano abbraccia il K-Food al Mercato Centrale | il Bistrot Pedol offre una degustazione dal sapore italo-coreana

Da ilgiorno.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 gennaio 2026 – In occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il Mercato Centrale propone un’esperienza di degustazione dedicata al K-Food. Il Bistrot Pedol presenta un’offerta che unisce sapori italiani e coreani, offrendo ai visitatori un’opportunità di scoperta culinaria in un contesto autentico e di qualità. Un’occasione per conoscere e apprezzare le tradizioni gastronomiche di due culture attraverso un percorso gustoso e rispettoso delle rispettive identità

Milano, 23 gennaio 2026 – Tra le tante iniziative di contorno alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026  anche un’esperienza di degustazione dal sapore italo-coreano. Protagonista del progetto il Bistrot Pedol – emanazione dell’omonima pescheria storica meneghina fondata nel 1929 – che garantirà varie possibilità enogastronomiche ai visitatori del Mercato Centrale di Milano.  Dal 6 al 22 febbraio -abbracciando l’iniziativa promossa da aT Center Paris (agenzia governativa del Ministero dell’Agricoltura della Repubblica di Corea)- il locale offrirà ogni giorno,  dalle 19 alle 20.30, una degustazione gratuita di celebri cocktail internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

milano abbraccia il k food al mercato centrale il bistrot pedol offre una degustazione dal sapore italo coreana

© Ilgiorno.it - Milano abbraccia il K-Food al Mercato Centrale: il Bistrot Pedol offre una degustazione dal sapore italo-coreana

Leggi anche: La Birra con Baladin: degustazione speciale al Mercato Centrale Firenze

Soju, makgeolli e ostriche al kimchi: 17 giorni italo-coreani al Mercato CentraleDal 17 febbraio al 5 marzo, il Mercato Centrale propone un itinerario culinario italo-coreano con aperitivi gratuiti e menù dedicati.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.