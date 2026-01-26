Bruno Gagliano, noto come Kastadiva e figura storica del Muccassassina di Roma, è stato trovato senza vita su un balcone nel quartiere Colle Salario. Al momento, si ipotizza un gesto autolesionista. Vladimir Luxuria ha commentato la notizia esprimendo il suo dispiacere. La vicenda solleva ancora una volta il tema della salute mentale e del rispetto per le persone dello spettacolo.

Bruno Gagliano, 40 anni, in arte Kastadiva, storica drag queen del locale romano Muccassassina, è stato trovato morto sul balcone di un’abitazione nel quartiere Colle Salario. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, intervenute dopo la segnalazione di una donna, la morte sarebbe riconducibile a un gesto volontario. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che Gagliano abitava nello stesso stabile in cui è stato trovato il corpo: al momento non risultano elementi che facciano pensare a responsabilità di terzi. Originario di Alcamo, in provincia di Trapani, Gagliano era una figura molto conosciuta e amata nel panorama drag italiano, in particolare a Roma, dove da anni si esibiva come performer, artista del lipsync e makeup artist. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trovata morta su un balcone Kastadiva, storica drag queen del Muccassassina di Roma: ipotesi suicidio. Vladimir Luxuria: “Che brutta notizia”

Bruno Gagliano, conosciuto come Kastadiva, era una rinomata drag queen e figura di spicco della scena romana, in particolare al Muccassassina.

Un grave lutto ha colpito il mondo dello spettacolo: nella mattina del 24 gennaio è stato trovato senza vita Kastadiva, figura nota nel panorama artistico e notturno romano.

