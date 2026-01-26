Trent’anni di Un posto al sole. La soap opera italiana più longeva compie 30 anni e da oltre tre decenni racconta la vita di personaggi e famiglie nel cuore di Napoli. Dal 1996, la fiction ha portato sul piccolo schermo storie di tutti i giorni, diventando parte della routine di milioni di italiani.

Un posto al sole (Upas), la soap opera italiana più longeva, compie 30 anni. E dal 1996 spiega il paese reale. Una produzione congiunta Rai Fiction e Fremantle, in collaborazione con il Centro di produzione Tv Rai di Napoli, che è, a tutti gli effetti, servizio pubblico. E per questo compleanno regala ai fan un cameo straordinario: la presenza a Palazzo Palladini dell’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg. Non una comparsata, ma un vero ruolo da protagonista per venti puntate. Il suo ingresso l’abbiamo seguito venerdì scorso, accanto al mitico portiere Raffaele, personaggio simbolo di Upas. L’attrice di Sister Act ha deciso di partecipare perché aveva visto la soap, e poi si è divertita a rappresentare Eleonor Price, una ricca cliente americana dei Cantieri Palladini, che cerca un alloggio a Posillipo, e ovviamente finirà a Palazzo Palladini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Trent'anni di Un posto al sole

Approfondimenti su Un posto al sole

16 ATTORI DECEDUTI di UN POSTO AL SOLE

Ultime notizie su Un posto al sole

