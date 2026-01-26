Agenore Maurizi, nel post-partita, commenta con soddisfazione le recenti prestazioni della sua squadra, sottolineando tre vittorie consecutive in una settimana. Pur mantenendo un tono sobrio, riconosce i segnali positivi e l’energia che si sta creando. La vittoria del pareggio della Vigor, trasmessa in diretta, rappresenta un ulteriore elemento di motivazione. Un passo avanti che invita a proseguire con impegno e determinazione.

E’ un Agenore Maurizi che trattiene a stento l’entusiasmo, nel dopo partita. Specie dopo aver ricevuto in diretta la notizia del pareggio della Vigor, ciliegina su una torta già dolce. "Stiamo facendo un percorso molto importante, abbiamo vinto mercoledì a Francavilla, tre partite in questa settimana e tre vittorie, abbiamo affrontato già Ostiamare e Atletico Ascoli, che sono avversarie di tutto rispetto. Continuiamo a lavorare così e vediamo cosa succede. Dobbiamo sperare che prima o poi negli scontri diretti qualcuno perda qualcosa. Comunque noi dobbiamo farci trovare pronti, fare risultato con tutti e vincere gli scontri diretti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tre vittorie in una settimana, avanti così. Lavoriamo in questo modo e vediamo cosa accade"

