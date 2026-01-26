Tre gioiellerie casertane esporranno al Jewels of Emirates Show

Tre gioiellerie di Caserta parteciperanno al Jewels of Emirates Show, un evento internazionale dedicato al settore dei gioielli. Complessivamente, dieci aziende campane saranno presenti negli Emirati Arabi per presentare le proprie creazioni a un pubblico internazionale. Questa partecipazione rappresenta un’occasione importante di visibilità e di confronto per le imprese del territorio, rafforzando il ruolo della regione nel panorama della gioielleria italiana.

Mostreranno le loro creazioni alla fiera dedicata al settore della gioielleria, oreficeria e orologeria che si terrà dal 28 gennaio al 1° febbraio nell'Emirato Arabo di Sharjah Saranno 10 le aziende di gioielli che dalla Campania voleranno negli Emirati Arabi per esporre le loro creazioni. Tra queste anche tre aziende casertane, di Marcianise: C&M Srl, Generoso Gioielli 1970 Srl e Salvatore Collaro. Jewels of Emirates Show si è affermata come una fiera di grande successo: all’edizione 2025 hanno preso parte più di 150 espositori, in grande prevalenza dagli Emirati Arabi e dal Medio Oriente, suddivisi in un’area espositiva di 10.🔗 Leggi su Casertanews.it

