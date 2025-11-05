All’Urban Center del Cedir la terza giornata dedicata al Masterplan
L’Urban Center del Cedir ha ospitato stamane la terza delle giornate programmate con l’ecologo urbano Salvador Rueda per discutere sulla visione di “città futura”: sugli scenari attuali, le criticità e le soluzioni proposte dal maggior esperto al mondo sul tema; è stato un incontro di ascolto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
