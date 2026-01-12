Lepore | Basta false notizie Adesso querelo il Giornale Ed è subito scontro con FdI

Lepore ha annunciato di aver intentato una querela nei confronti de Il Giornale, a seguito della pubblicazione di due articoli che, secondo lui, contenevano notizie false e diffamatorie nei confronti sua e della sua famiglia. La vicenda ha suscitato uno scontro tra Lepore e il partito FdI, evidenziando l’importanza di un’informazione corretta e responsabile.

"Il quotidiano il Giornale ha pubblicato due articoli diffamatori, pieni di fake news e illazioni nei confronti miei e della mia famiglia, per questo ho deciso di sporgere querela. Così come sporgerò querela nei confronti degli esponenti della destra locale e nazionale che ne stanno rilanciando i contenuti". È quanto sostiene, in una nota, il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Gli articoli cui il primo cittadino emiliano fa riferimento sono stati pubblicati nei giorni scorsi: una dal titolo 'Gli affari rossi su poveri e migranti. Tutti benvenuti col sindaco pro Pal' e l'altro dal titolo 'Bologna, quei milioni per la riqualificazione e il regalo alla coop della moglie di Lepore'.

