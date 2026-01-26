Un aereo privato si è schiantato durante il decollo all'aeroporto alle 19, coinvolgendo otto persone a bordo. L'incidente ha causato danni e interruzioni nelle operazioni aeroportuali. Le autorità stanno ancora accertando le cause e le eventuali conseguenze dell'accaduto.

Un jet privato si è schiantato durante la fase di decollo all’aeroporto con otto persone a bordo. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.45 ora locale di domenica e ha coinvolto un velivolo Bombardier Challenger 600. La Federal Aviation Administration ha reso noto l’accaduto, precisando che al momento non sono disponibili informazioni sulle condizioni dei passeggeri coinvolti. Le indagini sono state avviate dalla Faa e dal National Transportation Safety Board, in un contesto reso più complesso dal maltempo che ha interessato nelle ultime ore numerose aree del paese. Incidente aereo a Bangor, avviate le indagini. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragedia del cielo, aereo si schianta al decollo

Tragedia del cielo, aereo si schianta subito dopo il decolloUna tragica notizia ha scosso il settore aeronautico: un aereo si è schiantato subito dopo il decollo.

Leggi anche: Aereo cargo si schianta dopo il decollo contro edifici e auto

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

TERRORE ALL’AEROPORTO DI CATANIA: AEREO SFIORA IL MARE DOPO IL DECOLLO

Argomenti discussi: Il primo volo del Concorde 50 anni fa: storia di un’icona del cielo tra velocità, lusso, disastro e fallimento commerciale; Trump in Svizzera, alla base Usaf atterra il gemello dell'Air Force One; Un esperto di aviazione solleva dubbi dopo la tragedia in India: perché il carrello di atterraggio era ancora fuori dall'aereo?; L’ultima trasferta del Pakhtakor.

Tragedia sfiorata nei cieli: volo JetBlue a un passo dalla collisione con un aereo militare USA nei CaraibiTragedia sfiorata venerdì scorso nei cieli dei Caraibi. Un aereo di linea della compagnia statunitense JetBlue ha dovuto interrompere la fase di salita subito dopo il decollo da Curaçao per evitare un ... fanpage.it

Usa, Boeing sfiora elicottero. Vicina una nuova tragedia dei cieli nei giorni dello shutdownROMA – Novecento metri. Soltanto novecento metri. Un aereo della Southwest Airlines è arrivato a meno di un chilometro da un elicottero per il trasporto di ammalati mentre atterrava all’aeroporto ... repubblica.it

Povero bambino. Ora non ha più la mamma per scelta del padre, il padre è un assassino e i nonni son volati in cielo. Che tragedia immensa! - facebook.com facebook