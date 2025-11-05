Aereo cargo si schianta dopo il decollo contro edifici e auto
Negli Stati Uniti un aereo cargo è precipitato poco dopo il decollo da Louisville, nel Kentucky. Il cargo, del servizio postale UPS, era diretto alle Hawaii. L’aereo è andato a schiantarsi contro edifici e case provocando diverse vittime. L'impatto ha provocato un violento incendio, con colonne di fumo visibili a distanza. L'aeroporto di Louisville è sede del Worldport, il più grande hub globale di UPS, dove ogni giorno vengono gestiti milioni di pacchi destinati a tutto il mondo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
