Traffico Roma del 26-01-2026 ore 20 | 30

Alle ore 20:30 del 26 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta code sulla A24 tra via Filippo Fiorentini e Tor Cervara, causate da un incidente. Sono in corso lavori notturni nella galleria Giovanni XXIII, che comportano chiusure e deviazioni fino alle 6 di domani mattina. Si consiglia di consultare il sito Roma per aggiornamenti dettagliati e pianificare eventuali percorsi alternativi.

Luceverde Roma Buonasera a causa di un incidente Ci sono code sul tratto Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare sul raccordo per traffico in carreggiata esterna dalla Casilina la 24 lavori notturni sono in programma nella galleria Giovanni XXIII a partire dalle 22 di questa sera e fino alle 6 del mattino di domani resterà chiusa in direzione di via della Pineta Sacchetti che arriva da viale Antonino di San Giuliano avrà l'obbligo di proseguire dritto Mentre chi proviene da via del Foro Italico dovrà Svoltare a sinistra in direzione di viale dello Stadio Olimpico lavori notturni da oggi al 6 Febbraio anche sul Lungotevere Flaminio tutte le notti nella fascia oraria dalle 21 alle 6 chiudere il tratto da Piazza Gentile da Fabriano Largo Antonio Sarti in direzione Piazzale delle Belle Arti attenzione alla segnaletica con le deviazioni come sempre per tutti i dettagli di queste altre notizie potete consultare sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-01-2026 ore 20:30 Approfondimenti su traffico roma Traffico Roma del 01-01-2026 ore 20:30 Alle ore 20:30 del 1 gennaio 2026, il traffico a Roma risulta molto intenso sulle principali vie di collegamento. Traffico Roma del 20-01-2026 ore 20:30 Alle ore 20:30 del 20 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta code sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria in direzione San Giovanni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. CRAC0LANDIA: LA CAPITAL MUNDIAL DEL CR4CK (perros me atacan en plena calle) Ultime notizie su traffico roma Argomenti discussi: Blocco del traffico a Roma, il 18 gennaio prima domenica ecologica del 2026; Le strade chiuse a Roma sabato 17 e domenica 18 gennaio; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Chiusure sulla Diramazione Roma Sud: stop al traffico tra San Cesareo e l'A1. Tutte le informazioni. Traffico Roma del 26-01-2026 ore 08:30Luceverde Roma mentre va Ti in coda il traffico sul Grande Raccordo Anulare per traffico intenso sulla carreggiata interna tra la Casilina e Lattea e su ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 18:10Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura La 1 Napoli circolazione tornata ... romadailynews.it Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com Non è Roma: ecco la città con più traffico in Italia - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.