Milan-Roma Ordine sul trionfo del Diavolo | Grande vittoria non è stato corto muso I migliori sono stati

Pianetamilan.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai microfoni di Pressing, il giornalista Franco Ordine commenta la vittoria del Milan contro la Roma di Gasperini, sottolineando il peso dei tre punti conquistati contro i giallorossi. Inoltre, si è espresso anche sui suoi personali migliori in. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan roma ordine sul trionfo del diavolo grande vittoria non 232 stato corto muso i migliori sono stati

© Pianetamilan.it - Milan-Roma, Ordine sul trionfo del Diavolo: “Grande vittoria, non è stato corto muso. I migliori sono stati..”

Leggi anche questi approfondimenti

milan roma ordine trionfoOrdine: "Ma quale corto muso! Milan, è una grande vittoria" - Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, era presente negli studi di Pressing dopo la vittoria del Milan contro la Roma. Secondo milannews.it

milan roma ordine trionfoIl Milan trionfa contro la Roma, Pavlovic illumina San Siro: Dybala sbaglia il rigore del pareggio - Il Milan vince una partita folle a San Siro, accade di tutto: Pavolvic decide la gara con il gol. Lo riporta fanpage.it

Milan–Roma, vittoria di corto muso: Pavlovic colpisce, Maignan ipnotizza Dybala – Highlights e tabellino - Vittoria di misura per il Milan: Pavlovic segna il gol decisivo contro la Roma, Dybala fallisce un rigore. Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Roma Ordine Trionfo