Alla Biblioteca Provinciale patrimonio librario di Andrea Massaro

Il Consiglio Provinciale ha approvato all’unanimità la donazione del “Fondo Andrea Massaro” alla Biblioteca Provinciale “Scipione e Giulio Capone” di Avellino. Questa iniziativa arricchisce il patrimonio librario e rafforza l’offerta culturale del territorio, garantendo la disponibilità di importanti materiali bibliografici per studiosi e cittadini. La donazione rappresenta un contributo significativo alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio Provinciale, nel corso della seduta odierna, ha approvato all’unanimità la proposta di donazione di materiale bibliografico “Fondo Andrea Massaro” a lla Biblioteca Provinciale “Scipione e Giulio Capone” di Avellino. “A bbiamo accolto subito con favore l’iniziativa della famiglia del compianto Andrea Massaro, figura di spicco del mondo culturale irpino – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane –. Grazie a questa donazione si va ad arricchire il nostro patrimonio librario, che è già straordinario, con altri preziosi volumi e ricerche dell’indimenticato storico, personalità dalle superlative qualità umane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alla Biblioteca Provinciale patrimonio librario di Andrea Massaro Leggi anche: Agropoli, la Biblioteca "Cilento" ottiene fondi per l’ampliamento del patrimonio librario Leggi anche: “Il Presepe lo faccio io!”: un laboratorio per bambini alla Biblioteca Provinciale di Benevento La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cultura: dal Ministero arrivano 12mila euro per sostenere la biblioteca comunale di San Giuliano Terme; Seravezza: 12.600 euro per comprare libri per la biblioteca; Trasloco in corso per il rientro del Liceo Carlo Alberto di Novara; Margherita di Savoia, celebrazioni per il centenario della morte. Biblioteche digitalizzate: il patrimonio di 59 luoghi di cultura in un click - Il patrimonio librario di 59 biblioteche salentina a portata di click. quotidianodipuglia.it La biblioteca provinciale di Matera non chiuderà - MATERA – La biblioteca provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera "non chiuderà e continuerà ad assicurare senza interruzione i servizi di fruizione dell’ingente patrimonio librario e documentale ... lagazzettadelmezzogiorno.it Porano, fondi alla biblioteca per arricchire il patrimonio librario. Nasce anche "l'angolo di Roberta" - Si tratta di fondi erogati dal Ministero della Cultura, direzione generale ... ilmessaggero.it Contestualmente allo svolgimento delle manifestazioni natalizie, il 24 e 31 dicembre 2025, il capolinea di Via Galliani sarà trasferito temporaneamente in Via Guglielmi (lato biblioteca Provinciale). Le autocorse provenienti dal Sub-Appenino Dauno e dirette al - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.