Sulla sindrome Pandas servono cure adeguate e ascolto delle famiglie

“Ogni genitore che vive la Pandas sa cosa significa vedere il proprio bambino cambiare all’improvviso: tic, ansie, comportamenti ossessivi che stravolgono la quotidianità e lasciano le famiglie sole ad affrontare un percorso difficile e spesso incerto. Per questo ho voluto riportare il tema in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - "Sulla sindrome Pandas servono cure adeguate e ascolto delle famiglie"

Argomenti simili trattati di recente

Giornata Mondiale della sindrome PANDAS e PANS, la malattia ignorata - Molti di noi non hanno mai sentito parlare di PANS e PANDAS, ed è anche questo il motivo per cui la giornata del 9 ottobre è dedicata a queste due sindromi neuropsichiatriche rare: per farle conoscere ... Da tg24.sky.it

Nicole, 13 anni, e la sindrome di Pandas: «Un lupo nella mia vita» - Una madre può andare a dormire tranquilla per poi svegliarsi la mattina dopo e non riconoscere più suo figlio. Secondo avvenire.it

Sindromi Pandas e Pans. Ministero Salute: “Già costituito un gruppo di lavoro per valutare un loro possibile inserimento nei Lea” - "È stato già costituito un gruppo di lavoro per affrontare in modo sistematico tutti gli aspetti che riguardano le sindromi in questione, per promuoverne una maggiore conoscenza e consapevolezza ... Lo riporta quotidianosanita.it

Lorenzin sulla sindrome di Pandas - Rocco Palese (Fi), nel corso del Questione time alla Camera ha oggi illustrato la sua interrogazione sugli orientamenti ed iniziative di competenza in relazione alla cosiddetta sindrome di ... Come scrive quotidianosanita.it

Sindrome Pandas / Pans, il tavolo al Ministero porterà alla svolta? - In occasione della giornata mondiale della sindrome Pandas / Pans, abbiamo parlato con il Professor Alberto Spalice, UOC pediatria Policlinico Umberto I di Roma, che ci ha spiegato quali devono essere ... tg24.sky.it scrive

Nicole e la sindrome di Pans Pandas: «Sono guarita, ora lotto per farla conoscere. L'incontro con Mattarella e il Papa» - È guarita dalla sindrome di Pans Pandas e con la madre Ketti ha molto da raccontare. Come scrive corrieredibologna.corriere.it