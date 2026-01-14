Lo Château de la Messardière a Saint Tropez sarà una delle location principali della nuova stagione di **The White Lotus**. Questa elegante struttura offre un ambiente raffinato e suggestivo, perfetto per le riprese della serie. La sua posizione esclusiva e l’atmosfera unica contribuiscono a creare un contesto ideale per le nuove vicende narrate da Mike White.

Per la nuova stagione di ** The White Lotus **Mike White ha scelto lo Château de la Messardière come una delle location principali in cui saranno girate le puntate. E quando ho letto la notizia, devo dire, che non mi sono sorpresa. Dimenticate l’ostentazione rumorosa del porto di Saint-Tropez. Qui, tra i pini marittimi e i gelsomini di Ramatuelle, il lusso ha il suono del silenzio e il profumo di un benessere che sembra antico quanto la terra su cui poggia. Questo non è un semplice hotel, ma un palcoscenico di tredici ettari dove l’eleganza provenzale incontra un’opulenza naturalmente cinematografica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché lo Château de la Messardière a Saint Tropez è un'ottima location per la nuova stagione di The White Lotus

Leggi anche: The White Lotus 4: HBO conferma la location scelta per la nuova stagione

Leggi anche: The White Lotus 4, svelata finalmente la nuova location? Ecco quali hotel di lusso saranno coinvolti