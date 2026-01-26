Tensioni in Minnesota | il sindaco scrive alla collega di StPaul gemellata con Modena dal 1989

Il sindaco di Modena ha scritto alla collega di Saint Paul, città statunitense gemellata dal 1989, per esprimere vicinanza e solidarietà in seguito alle recenti tensioni in Minnesota. La comunicazione sottolinea l'importanza della collaborazione internazionale e il sostegno reciproco in momenti di difficoltà, rafforzando i legami tra le due comunità e promuovendo dialogo e speranza.

In una lettera Mezzetti ribadisce vicinanza a Kaholy Here ed esprime solidarietà per i fatti che stanno avvenendo nello stato degli Usa Una lettera alla collega di Saint Paul, città statunitense gemellata con Modena dal 1989, per ribadire vicinanza e esprimere solidarietà riguardo ai fatti che stanno avvenendo in Minnesota. L'ha inviata il sindaco di Modena Massimo Mezzetti a Kaholy Her che ha recentemente diffuso un appello per segnalare il pesante e grave impatto nella sua città delle azioni degli agenti dell'ICE federale. La città di St Paul si trova sulla sponda opposta del fiume Mississipi rispetto a Minneapolis.

