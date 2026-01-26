Telecamere contro i furti Con riconoscimento targa | Attive entro giugno

Entro giugno saranno operative le 20 nuove telecamere di videosorveglianza nel forese, dotate di tecnologia di riconoscimento targhe. L’installazione è attualmente in corso e mira a rafforzare la sicurezza delle strade, offrendo un sistema di monitoraggio più efficace contro i furti e gli incidenti. Questi impianti rappresentano un passo importante per migliorare la tutela del territorio e la prevenzione dei reati.

L'installazione è in corso ed entro giugno tutte le telecamere saranno attive. Sono 20 i nuovi impianti di videosorveglianza che presto inizieranno a monitorare le strade del forese: non semplici telecamere (non solo, almeno) ma anche varchi di lettura targhe. Una tecnologia che, nei piani dell'amministrazione comunale, renderà la vita più difficile ai ladri: le auto segnalate (come quelle rubate o quelle indicate come utilizzate da malviventi) che passeranno davanti alla telecamera faranno scattare un allarme. Tutti i dati raccolti saranno trasmessi al sistema centrale nazionale targhe e transiti, rendendoli accessibili alle forze di polizia per finalità di prevenzione e contrasto alla criminalità.

