Tarros niente riscatto

La partita tra Tarros e Spezia si è conclusa con la vittoria di Tarros, che ha battuto Spezia 102-97. La gara, combattuta e equilibrata, ha visto entrambe le squadre impegnarsi fino all’ultimo minuto, con Tarros che ha prevalso grazie a una prestazione collettiva. Di seguito i dettagli del punteggio e le formazioni di entrambi i team.

BORGOMANERO 102 TARROS SPEZIA 97 (29-28, 49-53, 73-78) BORGOMANERO: Okadoh, Buttiglione 25, Rossi ne, Lastella 10, Benzoni 21, Martino, Gaiola 15, Charfi 14, Pellegrino 7, Baiardi, Alberti 2, Rupil 8. All. Di Cerbo. (TL: 2327, T2: 2652, T3: 924) TARROS SPEZIA: Lamperi 13, Pedroni 3, Puccioni 5, Kmetic 25, Ramirez 4, Tedoldi, Pesenato 15, Deri 8, Petrushevski 13, Cellerini 11. All. Ricci. (TL: 1318, T2: 3050, T3: 823) Arbitri: Mauro Ferrero Regis e Davide Dell'Accio di Torino BORGOMANERO (NO) - Alla fine il cerino resta in mano alla Tarros. Subisce 29 punti nell'ultimo quarto, esattamente come nel primo, così la giovane banda di coach Di Cerbo si mette in saccoccia i due punti.

