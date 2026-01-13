Il Nottingham Forest ha deciso di non esercitare il riscatto per Douglas Luiz, tornato in Premier League. Il centrocampista brasiliano non ha soddisfatto le aspettative e il club ha optato per non proseguire con l'acquisto. Questa scelta chiude il breve ciclo del giocatore con il club, che ora valuterà altre soluzioni per il reparto centrale.

Scelta presa in Premier League: il Nottingham Forest non eserciterà il riscatto di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, tornato in Inghilterra, non ha inciso come previsto e il club ha deciso di non proseguire oltre. I numeri fotografano la stagione: 13 presenze complessive, 642 minuti giocati, un solo assist. Dopo un avvio da titolare, lo spazio si è ridotto drasticamente: una sola partenza dal 1’ nelle ultime dodici gare di Premier, contro il Fulham, con sostituzione a gara in corso. Scenario definito: a fine stagione le strade si separeranno. Il futuro di Douglas Luiz torna così ad essere un tema di mercato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Nottingham Forest, niente riscatto per Douglas Luiz

Leggi anche: Douglas Luiz migliore in campo col Nottingham Forest: le condizioni per far scattare l’obbligo di riscatto

Leggi anche: Douglas Luiz, appena 6? in campo nell’ultima sconfitta del Nottingham Forest. Quanto manca all’obbligo di riscatto

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Douglas Luiz fatica al Nottingham Forest: la Juve valuta il rientro; Allarme Douglas Luiz: 28.5 milioni in bilico. Per Comolli è fuori dal progetto Juve: scatta un piano B; Il riscatto di Douglas Luiz con il Nottingham Forest è a fortissimo rischio: la Juventus pensa ad un piano B ed esclude uno scenario; Juventus, incubo Douglas Luiz sta per sparire e arrivano altre belle notizie da Spagna, Francia e Brasile.

Juve, quanto manca per il riscatto di Douglas Luiz da parte del Nottingham Forest? - Scopri le cifre dell’affare, le condizioni per l’obbligo di riscatto e gli aggiornamenti sulla stagione 2025/26. tag24.it