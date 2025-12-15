Taranto accusa | tentata violenza sessuale un arresto Polizia

La Polizia di Stato di Taranto ha eseguito un arresto nei confronti di un uomo nigeriano di 40 anni, sospettato di aver tentato una violenza sessuale. L'operazione si inserisce in un'indagine volta a garantire la sicurezza e la tutela delle vittime, sottolineando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto a comportamenti criminosi nella città.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino di origini nigeriane di 40 anni ritenuto presunto responsabile del reato di tentata violenza sessuale. Il personale della Squadra Volante è intervenuto in via Capecelatro dove era stata segnalata una donna per strada vittima presumibilmente di una violenza sessuale. I poliziotti hanno identificato la presunta vittima, una 32enne rumena, ed un uomo che era ancora visibilmente agitato, identificato in un cittadino nigeriano di 40 anni. Dalle prime dichiarazioni della donna – presunta vittima della violenza – gli agenti hanno appreso che l’uomo lì presente, dopo averla invitata nel suo appartamento per offrirle del cibo, l’avrebbe afferrata con forza da un braccio per poi sbatterla sul letto contro la sua volontà. Noinotizie.it

