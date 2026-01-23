Tra i Denver Broncos e il ritorno al Super Bowl c' è un quarterback di riserva

Tra i Denver Broncos e la possibilità di tornare al Super Bowl, si apre un’ultima sfida determinata da un quarterback di riserva. Una sola partita, infatti, potrebbe decidere il destino della franchigia nel campionato NFL. La squadra si affida a questa opportunità per raggiungere nuovamente l’atto conclusivo della stagione, in un momento cruciale in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

A un passo dalla finalissima ma senza il regista dell'attacco che doveva portarli in alto: i Broncos si giocano tutto contro i Patriots affidandosi a Jarrett Stidham e alla loro difesa Per arrivare alla loro nona partecipazione alla partita più importante dell’anno i Broncos dovranno prima superare i New England Patriots, l’unica squadra ad aver partecipato a più Super Bowl di Denver (11 apparizioni). E, soprattutto, la franchigia della Mile-High City dovrà farlo senza il suo quarterback titolare, Bo Nix. Il prodotto di Auburn e Oregon (le due università per le quali ha giocato al college), prima scelta di Denver e dodicesima assoluta nel draft 2024 si è infatti infortunato a una caviglia durante la partita vinta dai Broncos per 33-30 contr i Buffalo Bills ai supplementari. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

