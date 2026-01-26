suicidio dei genitori di claudio carlomagno ad anguillara per bruzzone la loro vita era compromessa

Roberta Bruzzone commenta il caso di Anguillara, sottolineando che la vita di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, genitori di Claudio, era

Una pressione da più fronti. Questo è lo stato di cose che possono aver provato Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, i genitori di Claudio Carlomagno reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo. Come noto i coniugi si sono tolti la vita nella loro abitazione di Anguillara Sabazia e per la loro morte è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. La criminologa Roberta Bruzzone, intervenuta a La Vita in Diretta, parla di “una vita compromessa” che potrebbe aver spinto Maria e Pasquale a scegliere di porre fine ai loro giorni. Il parere di Roberta Bruzzone In un attimo Maria Messenio e Pasquale Carlomagno hanno affrontato il femminicidio della nuora e l’incriminazione del figlio Claudio, reo confesso della morte di Federica Torzullo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Le autorità stanno conducendo un’indagine per istigazione al suicidio in relazione alla morte dei genitori di Claudio Carlomagno, avvenuta ad Anguillara.

Claudio Carlomagno ha appreso da poco della tragica morte dei genitori, avvenuta nel pomeriggio di sabato 24 gennaio.

