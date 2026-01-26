Sui gatti delle nevi al Pora il lavoro in una stazione sciistica | Freddo e solitudine ma quanta bellezza

I gatti delle nevi al Monte Pora rappresentano un elemento essenziale per la gestione della stazione sciistica, affrontando le sfide del freddo e della solitudine. Tra neve e ghiaccio, questa attività richiede precisione e dedizione, contribuendo alla sicurezza degli sciatori. Situata a Castione della Presolana, la stazione offre un paesaggio suggestivo, dove l’atmosfera di montagna si combina con il lavoro silenzioso e fondamentale per la qualità delle piste.

Castione della Presolana. Tra neve e ghiaccio, il Monte Pora sembra essere una questione di famiglia. Ci sono i Radici, storica famiglia del tessile bergamasco che dal 2016 investe per rilanciare la stazione sciistica. Ma a restituire lo spirito del posto sono, forse, i Pasinetti. Fulvio, attuale direttore delle piste, è alla 36ª stagione invernale. Suo figlio, Gabriele, è cresciuto in questo angolo di Orobie, osservando fin da bambino la passione del padre e sognando un giorno di diventare come lui. Oggi è battitore e responsabile dell’innevamento, figura chiave per il buon funzionamento del comprensorio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Esplosione in un bar in una stazione sciistica svizzera: "Diversi morti"Nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, si è verificata un'esplosione che ha causato vittime.

Livigno, bambino sul bob investito dal gatto delle nevi in pista: gravissimo in ospedaleLivigno (Sondrio) – Si trova in condizioni gravissime all’ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo dove è stato trasportato in elicottero il bambino straniero di 7 anni non ancora compiuti che nel tardo ... ilgiorno.it

La situazione attuale sul versante sud dell'Etna in Sicilia con i gatti delle nevi sono sommersi da oltre un metro e mezzo di neve fresca.. Foto di Pippo #montagna #neve #etna #sicilia #vulcano #inverno - facebook.com facebook