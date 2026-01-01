Esplosione in una stazione sciistica in Svizzera diversi morti

Un'esplosione si è verificata presso la stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. La polizia ha confermato diversi decessi, ma le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. La sicurezza della zona è stata rafforzata mentre le autorità indagano sugli eventi. Restano da chiarire i dettagli e le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Secondo fonti della polizia ci sarebbero diversi morti. Diverse persone sono rimaste uccise e altre ferite nell'esplosione che ha devastato un bar nella lussuosa località sciistica alpina di Crans-Montana, ha dichiarato la polizia svizzera giovedì mattina. «C'è stata un'esplosione di origine sconosciuta».

«C'è stata un'esplosione la cui origine è ancora sconosciuta», ha detto portavoce della polizia del Canton Vallese.

"C'è stata un'esplosione di origine sconosciuta", ha detto all'AFP Gaëtan Lathion, portavoce della polizia.

