Strade di Foggia il 2026 si apre con due tragedie | sicurezza e responsabilità al centro del dibattito

A Foggia, l’inizio del 2026 è segnato da due incidenti stradali che hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza delle strade. Questi episodi sottolineano l’importanza di interventi mirati su controlli, infrastrutture e responsabilità per prevenire future tragedie e migliorare la tutela di cittadini e utenti della strada.

Incidenti mortali e investimenti riaccendono l’allarme: tra interventi del Comune, cattive abitudini alla guida e la necessità di educare al rispetto delle regole Il nuovo anno si è aperto nel peggiore dei modi sulle strade di Foggia. Due tragedie, avvenute a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, hanno riportato drammaticamente al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale, sollevando interrogativi su controlli, infrastrutture e comportamenti di automobilisti e pedoni. La prima tragedia si è consumata nella serata del 6 gennaio, quando un ragazzo è stato investito mentre attraversava la strada.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

