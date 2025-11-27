Consiglio comunale del 27 novembre | sicurezza stradale allagamenti urbanistica e atti di indirizzo al centro del dibattito

Il Consiglio comunale del 27 novembre si è aperto con una lunga serie di interrogazioni dedicate in particolare alla sicurezza stradale, al rischio allagamenti in alcune zone della città, alla gestione dei servizi e all’avanzamento di opere pubbliche. Sicurezza lungo la SR71 a Rigutino La prima interrogazione, presentata da Piero Perticai, ha acceso i riflettori sui numerosi incidenti che interessano la strada regionale 71, in particolare nel tratto che attraversa Rigutino. Il consigliere ha chiesto se, oltre ai lampeggianti già installati, sia valutabile l’introduzione di semafori a chiamata. L’assessore Alessandro Casi ha però escluso che questa sia la soluzione ottimale: «La percorrenza della strada riguarda l’intera frazione, non un singolo punto. 🔗 Leggi su Lortica.it

