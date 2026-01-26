Storia della canzone italiana del ' 900

L'Università Popolare del Teatro San Nicolò di Roverè Veronese propone due lezioni sulla storia della canzone italiana del '900, condotte da Enrico De Angelis, critico musicale e storico della musica. Attraverso un percorso analitico e approfondito, si esploreranno le evoluzioni e le caratteristiche della musica italiana nel Novecento, offrendo un quadro chiaro e documentato del suo sviluppo e delle sue principali tappe.

Nell'ambito dell'Università Popolare organizzata dal teatro San Nicolò di Roverè Veronese, due lezioni sulla storia della canzone italiana del '900 tenute dal noto ed apprezzato critico musicale e storico della musica Enrico De Angelis, già responsabile artistico prima e direttore artistico del Club Tenco poi, autore di numerose pubblicazioni e promotore instancabile di iniziative di carattere musicale in Italia e all'estero. De Angelis ci condurrà in questa miniera di melodia e poesia che è appunto la canzone italiana. Appuntamento in teatro mercoledì 11 febbraio e mercoledì 4 marzo ore 20.

