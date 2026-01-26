StMicroelectronics Barbagallo | Risolvere il problema idrico per garantire l' investimento

“Oggi il sito di Catania ha - spiega il deputato del PD - il problema dell’approvvigionamento idrico. Servono infatti 400 metri cubi l’ora per garantire la produzione e la messa a regime anche del nuovo stabilimento. In assenza dell’erogazione dell’acqua in queste quantità, è a rischio il completamento dell’investimento da parte dell’azienda, che vale circa 5 miliardi" “Alla luce della profonda trasformazione del mercato, con particolare riferimento alla crisi dell’auto elettrica in Europa, che impatta direttamente il campus di Catania, abbiamo discusso tanto dei sovvenzionamenti messi a disposizione da parte dell’Unione Europea, quanto delle prospettive e delle possibilità di ST di essere protagonista del prossimo futuro, rafforzando e sostenendo gli stabilimenti europei.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

