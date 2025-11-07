Chivu Inter vincere soffrendo è un merito | individuato il problema da risolvere

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter vince, ma non convince fino in fondo. Nelle ultime due partite, contro Verona in campionato e Kairat Almaty in Champions League, i nerazzurri hanno portato a casa sei punti fondamentali, pur senza esprimere il loro miglior calcio. Contro i gialloblù, la vittoria è arrivata solo grazie a un autogol nel finale, mentre contro i kazaki la squadra di Cristian Chivu ha sofferto più del previsto, come ammesso anche da Federico Dimarco nel post gara: «Ci siamo un po’ slacciati, abbiamo sottovalutato l’impegno». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, vincere soffrendo è un merito: individuato il problema da risolvere

