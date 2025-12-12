Geminidi 2025 | quando e dove vedere lo sciame meteorico del secolo

Le Geminidi sono uno degli spettacoli celesti più attesi dell’anno, offrendo un suggestivo spettacolo di meteore nel mese di dicembre. Nel 2025, questo evento promette di affascinare appassionati e osservatori con uno degli sciami più intensi e spettacolari del secolo. Ecco tutto ciò che bisogna sapere su quando e dove ammirare questo meraviglioso fenomeno astronomico.

C'è un appuntamento che, ogni dicembre, cattura l'attenzione e l'immaginazione degli astronomi – professionisti e non – che alzano lo sguardo al cielo per vedere lo sciame meteorico. Ma quest'anno sarà diverso e più intenso perché — secondo gli esperti — avremo davanti agli occhi lo sciame meteorico del secolo. Le Geminidi 2025, questo il nome dell'evento, sono pronte a sfilare nella volta celeste nel loro massimo splendore, regalando uno spettacolo talmente unico che, c'è da scommetterci, nessuno potrà mai dimenticare. Una promessa? Non proprio. Piuttosto, un dato di fatto perché nel picco dell'evento, previsto tra 13 e 15 dicembre, il cielo notturno potrebbe raggiungere oltre 100 meteore l'ora.

Ci avviciniamo al picco di visibilità delle Geminidi, lo sciame meteorico più ricco e sottovalutato dell'anno. La massima attività avverrà nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, ma già in queste notti vale la pena dare uno sguardo al cielo: sono già visibili un buon

