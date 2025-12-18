gli stati uniti approvano la vendita di armi a taiwan trump li prepara a una guerra asimmetrica

Gli Stati Uniti approvano una significativa vendita di armi a Taiwan, segnando un passo importante nelle dinamiche geopolitiche della regione. Mentre la questione si infiamma, Trump si prepara a una strategia di “guerra asimmetrica”, rafforzando la postura di Taiwan di fronte alle tensioni crescenti. Un nuovo capitolo che potrebbe ridefinire gli equilibri di potere in Asia-Pacifico e accendere i riflettori su un conflitto potenzialmente imminente.

Gli Stati Uniti hanno acconsentito la vendita di nuove armi a Taiwan, per un valore totale di circa 11 miliardi di dollari. Dall’inizio del secondo mandato Donald Trump ha accelerato significativamente le vendite di armi, specie nel Medio Oriente e in Asia. Questa, nello specifico, è la più grande vendita di armi a Taiwan, un’isola che si autogoverna come stato indipendente e democratico, ma ancora rivendicato dalla Cina. Si parla di un aumento del budget destinato alla difesa. Secondo quanto riportato dal ministro della Difesa taiwanese, la vendita include missili anticarro Javelin e lanciarazzi HIMARS – veicoli su ruote dotati di una batteria di sei missili -; figurano anche droni Altius e kit di ammodernamento per missili Harpoon. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

