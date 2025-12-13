Ancora un furto in abitazione | rubati gioielli e contanti colpo da oltre 11 mila euro

Un altro furto in abitazione si è verificato ad Agrigento, questa volta in via Papa Luciani. I malviventi hanno portato via gioielli e contanti per un valore di oltre 11 mila euro, approfittando dell’assenza dei proprietari. L’azione sembra essere stata condotta con strumenti sofisticati, presumibilmente una chiave bulgara, lasciando poche tracce sul luogo.

Ancora un furto in abitazione. Questa volta in via Papa Luciani, sempre ad Agrigento. Anche in questo caso, i ladri hanno approfittato della momentanea assenza dei padroni di casa e hanno agito senza lasciare alcuna traccia: verosimilmente è stata usata la chiave bulgara visto che non sono stati. Agrigentonotizie.it Furto in abitazione, rubati gioielli e articoli di pelletteria per 5mila euro - I malviventi hanno agito tra il pomeriggio e la serata di sabato 29 novembre 2025 prendendo di mira una casa in località Moruzzo ... udinetoday.it

Faceva le pulizie nelle case del Friuli, ma rubava gioielli e oro: ecco come è stata smascherata - Donna agli arresti domiciliari per furti in abitazione nella Destra Tagliamento, coinvolti anche i figli per ricettazione. nordest24.it

La settimana de ilQG tra #femminicidio, Legge #semplificazioni, il procedimento per la concessione della #liberazione anticipata e la sentenza n. 173/2025 della Consulta sul #furto in abitazione #Privacy #Furto #Ambiente #Urbanistica #Dirittodautore x.com

CASTEL GANDOLFO. I Carabinieri hanno arrestato cinque cittadini cileni e argentini accusati di furto in abitazione e ricettazione. Fermati a Ciampino con arnesi da scasso e refurtiva, tra cui gioielli e orologi, sono stati associati al carcere di Velletri. La refurtiva - facebook.com facebook

FURTO IN CASA: RUBATI ORO E GIOIELLI PER 10MILA EURO

Video FURTO IN CASA: RUBATI ORO E GIOIELLI PER 10MILA EURO Video FURTO IN CASA: RUBATI ORO E GIOIELLI PER 10MILA EURO