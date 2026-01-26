Spose bambine a 9 anni per l’imam di Brescia sono donne E se i genitori sono contenti… Ira di Giordano | lo mandino via video

Un episodio di grave preoccupazione riguarda l’imam di Brescia, che afferma che le bambine di 9 anni sono donne e che, se i genitori sono d’accordo, ciò sia accettabile. La vicenda, documentata da Fuori dal Coro, solleva importanti questioni sui diritti delle minori e sulla percezione culturale in Italia, evidenziando la necessità di un’attenzione seria e costante su queste tematiche.

Non è un racconto che arriva da terre remote sotto il giogo dei talebani, ma la realtà nuda e cruda catturata dalle telecamere di Fuori dal Coro a Brescia, nel cuore del Nord Italia. L’inchiesta di Francesco Leone, andata in onda su Rete4, squarcia il velo di orrore e ipocrisia (che ahinoi vanno di pari passo da tempo ormai) che troppo spesso avvolge certi centri culturali islamici, rivelando una concezione della donna e dell’infanzia che urta frontalmente con i valori della nostra civiltà. Spose bambine, la terrificante giustificazione dell’imam di Brescia. Il servizio è un pugno nello stomaco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

