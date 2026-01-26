Sparatoria a Milano morto un 20enne | urla e momenti di paura Cosa è successo

Nella serata di oggi, via Giuseppe Impastato a Milano è stata teatro di una sparatoria che ha avuto esito fatale per un ragazzo di 20 anni. L'episodio, avvenuto poco prima delle 18, ha provocato momenti di paura tra i presenti. La polizia sta indagando sulle cause e sui responsabili dell'accaduto, mentre la comunità si interroga su quanto successo.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.