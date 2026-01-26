Sparatoria a Milano morto un 20enne | urla e momenti di paura Cosa è successo
Nella serata di oggi, via Giuseppe Impastato a Milano è stata teatro di una sparatoria che ha avuto esito fatale per un ragazzo di 20 anni. L'episodio, avvenuto poco prima delle 18, ha provocato momenti di paura tra i presenti. La polizia sta indagando sulle cause e sui responsabili dell'accaduto, mentre la comunità si interroga su quanto successo.
Un giovane di 20 anni è morto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto i mezzi del 118 e. 🔗 Leggi su Leggo.it
Approfondimenti su sparatoria milano
Momenti di paura in casa Messi, il grave incidente: tutto rimandato, cosa è successo
“È morto così”. Tragedia in Comune: si alza durante la riunione poi lo choc e le urla dei presenti. Cosa è successo
Ultime notizie su sparatoria milano
Argomenti discussi: Sparatoria a Milano, l'agguato in un bar: ferito un uomo di 35 anni; Clochard morto a Milano per il freddo: terzo caso in pochi giorni; Carofiglio smentisce la violenza a Milano: Giusto chiedere più sicurezza, ma prima c’erano più omicidi; Il freddo a Milano ha ucciso la terza persona senza fissa dimora in pochi giorni.
Sparatoria a Milano, lite in strada: giovane raggiunto da un proiettile al piedeL’allarme è scattato intorno alle 22.20 in via Saponaro, all’altezza del civico 1, a due passi dai palazzi Aler del quartiere di Gratosoglio. Al telefono è stato riferito di una lite. L’Agenzia ... milanotoday.it
Sparatoria in un bar di Milano, 35enne ferito a colpi di pistola: aggressore in fuga, l’ipotesi della liteUn uomo ha sparato a un 35enne in un bar di via Forze Armate a Milano. Secondo gli inquirenti, non sarebbe stato un agguato, ma un’aggressione a seguito di una lite. L’aggressore è ancora in fuga. fanpage.it
Buonantuono Carlo e Tumminello Vincenzo - Milano Via Vallazze, luogo della sparatoria - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.