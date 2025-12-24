Momenti di paura in casa Messi il grave incidente | tutto rimandato cosa è successo

Quello che doveva essere un inizio di 2026 all’insegna dei festeggiamenti si è trasformato in un momento di forte apprensione per la famiglia Messi. Maria Sol Messi, sorella minore di Lionel Messi, è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale, con conseguenze rilevanti sul piano personale e familiare. L’incidente e le condizioni di salute. Secondo quanto emerso, Maria Sol è stata vittima di un incidente automobilistico serio, che le ha provocato ferite multiple, tra cui fratture vertebrali e lesioni agli arti, oltre ad altre contusioni. La donna è stata ricoverata d’urgenza e sottoposta alle prime cure mediche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

