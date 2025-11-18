Joe Barbieri cantautore gentiluomo in concerto a Milano e Roma
Un po’ gentiluomo, un po’ naif, un po’ poeta. Spesso ci si chiede perché certe canzoni intense, divertenti e ritmicamente accattivanti non rientrino nel planetario di quelle più conosciute. Ma forse il loro bello è anche questo: l’essere nascoste ai più. Joe Barbieri, cantautore napoletano che ha festeggiato qualche anno fa i trent’anni di carriera, di queste canzoni ne ha sfornate parecchie. Un affascinante outsider, libero da qualsiasi cliché che ha iniziato a fare musica a quattordici anni, quando si è iscritto alla SIAE, per poi diventare un musicista capace di esportare i suoi linguaggi prima in Italia e poi in tutto il mondo, Joe, tra i vari aggettivi che si possono usare per descriverti c’è “cantautore d’élite” “Se vogliamo usare questa espressione, la mia musica è d’élite sia in Italia che all’estero. 🔗 Leggi su Panorama.it
