Sostegno al credito per le imprese | avviata la Sezione speciale Marche con una dotazione di 7 milioni di euro

È stata avviata la Sezione speciale Marche, una misura di sostegno al credito dedicata alle imprese. Con una dotazione di 7 milioni di euro, questa iniziativa mira a facilitare l’accesso al finanziamento, sostenere gli investimenti e rispondere alle esigenze di liquidità delle imprese locali, contribuendo alla crescita economica della regione.

ANCONA – Una nuova misura di sostegno per favorire l’accesso al credito, investimenti e fabbisogno di liquidità. Per le imprese delle Marche che richiedono la garanzia sui finanziamenti bancari è stata attivata, il 18 dicembre 2025, la sezione speciale Regione Marche con una dotazione finanziaria pari a 7 milioni di euro destinata al sostegno di operazioni finanziarie a fronte di investimento, per 4,5 milioni e operazioni finanziarie a fronte di capitale circolante, per 2,5 milioni. L’iniziativa è stata presentata questa mattina dall’assessore alle Attività produttive Giacomo Bugaro a Palazzo Raffaello nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti tra gli altri, Pierpaolo Brunozzi, responsabile strumenti di garanzia e agevolazioni Mediocredito Centrale spa (gestore del Fondo di Garanzia) e Giuseppe La Boria, presidente della Commissione regionale Abi delle Marche.🔗 Leggi su Anconatoday.it

