Sostegno al credito per le imprese | avviata la Sezione speciale Marche con una dotazione di 7 milioni di euro

Da anconatoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata avviata la Sezione speciale Marche, una misura di sostegno al credito dedicata alle imprese. Con una dotazione di 7 milioni di euro, questa iniziativa mira a facilitare l’accesso al finanziamento, sostenere gli investimenti e rispondere alle esigenze di liquidità delle imprese locali, contribuendo alla crescita economica della regione.

ANCONA – Una nuova misura di sostegno per favorire l’accesso al credito, investimenti e fabbisogno di liquidità. Per le imprese delle Marche che richiedono la garanzia sui finanziamenti bancari è stata attivata, il 18 dicembre 2025, la sezione speciale Regione Marche con una dotazione finanziaria pari a 7 milioni di euro destinata al sostegno di operazioni finanziarie a fronte di investimento, per 4,5 milioni e operazioni finanziarie a fronte di capitale circolante, per 2,5 milioni. L’iniziativa è stata presentata questa mattina dall’assessore alle Attività produttive Giacomo Bugaro a Palazzo Raffaello nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti tra gli altri, Pierpaolo Brunozzi, responsabile strumenti di garanzia e agevolazioni Mediocredito Centrale spa (gestore del Fondo di Garanzia) e Giuseppe La Boria, presidente della Commissione regionale Abi delle Marche.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su sostegno credito

Dalla Regione un aiuto alle nuove imprese grazie a un Fondo credito di oltre 9 milioni di euro

Credito agevolato, via libera al piano Irca: più efficienza e sostegno alle imprese siciliane

Il piano Irca 2025-2027, approvato dalla giunta Schifani, rappresenta un passo importante per il credito agevolato in Sicilia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su sostegno credito

Argomenti discussi: Imprese, Regione a sostegno Pmi con strumenti di credito alternativi; Sostegno al credito PMI: avviata la Sezione speciale Marche con una dotazione di 7 milioni di euro; Legge di Bilancio 2026: novità e misure per imprese e professionisti; Misure di sostegno al commercio, la Cidec plaude alla Regione per lo stanziamento di 13,5 milioni di euro.

La Regione in aiuto a Pmi per l'accesso al creditoUn plafond di oltre 47 milioni di euro a disposizione delle Piccole e Medie imprese delle Marche per nuove misure per l'accesso al credito per piccoli e micro imprese e agricoltura a sostegno degli ... ansa.it

sostegno al credito perVillanova Monteleone, Finart e Fidi Coop insieme per rafforzare l’accesso al credito delle imprese localiL’incontro pubblico nella sala riunioni Ex Isola ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.