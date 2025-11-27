La moda Made in Italy alla sfida del passaporto digitale Ue

La moda in Italia e in Europa ad un punto di svolta. Il mercato globale cambia rapidamente: consumatori più consapevoli, concorrenza internazionale, pressione su costi e sostenibilità. In questo contesto, una filiera da reinventare. Tra le scommesse più ambiziose, il passaporto digitale di prodotto.

