Sorrentino zittisce le critiche | Sommer non è il problema dell’Inter Trovo assurda questa cosa

Sorrentino, ex portiere e opinionista noto, ha preso posizione a favore di Sommer, difendendolo dalle recenti critiche dopo l’errore contro il Pisa. Secondo Sorrentino, il portiere dell’Inter non è il problema della squadra e le accuse rivolte sono ingiustificate. La sua analisi mira a chiarire la situazione e a sottolineare il valore del giocatore, evitando giudizi affrettati in un momento di difficoltà.

Inter News 24 Sorrentino, ex portiere e noto opinionista, ha difeso Sommer dalle tante critiche piovutegli addosso dopo l'errore contro il Pisa. Il caso Sommer infiamma il dibattito in casa nerazzurra, trovando in Stefano Sorrentino un difensore d'eccezione. L'ex portiere, ospite alla Nuova Domenica Sportiva, ha stigmatizzato le critiche piovute sullo svizzero dopo il match contro il Pisa, definendole una «vergogna» e inserendole in un trend storico che ha colpito molti numeri uno dell'Inter. Sommer non è il problema dell'Inter secondo Sorrentino. Nonostante il clamoroso errore sulla rete di Moreo — arrivata dopo un'incomprensione con Mkhitaryan e Zielinski — Sorrentino ha voluto guardare oltre il singolo episodio, analizzando la situazione con l'occhio di chi quel ruolo lo ha vissuto per anni.

