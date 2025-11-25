Zenga consiglia l’Inter | Derby ben giocato bisogna ripartire da lì! Sommer? Non esiste portiere al mondo che non abbia commesso errori vi svelo il problema di questa squadra

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport direttamente dal prato dell'Estadio Metropolitano di Madrid, Walter Zenga ha analizzato l'imminente sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. L'ex storico portiere dei nerazzurri ha messo in guardia la squadra sull'atmosfera infuocata dello stadio spagnolo, sottolineando come serva una notevole forza mentale per reggere l'urto del pubblico di casa. Secondo l'"Uomo Ragno", la formazione guidata da Cristian Chivu non deve snaturarsi ma ripartire dall'identità mostrata nel derby, dove la prestazione c'è stata nonostante il risultato avverso deciso dagli episodi.

