Giugliano in Campania | Azienda colpita da interdittiva antimafia dalla Prefettura continua nella vendita all’ingrosso

Carabinieri denunciano imprenditrice 46enne. I Carabinieri del nucleo informativo del Gruppo carabinieri di Castello di Cisterna – all’esito di una complessa attività info-investigativa – hanno denunciato e sanzionato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e per esercizio di attività commerciale sospesa e collocazione di cartelli pubblicitari senza autorizzazione una 46enne imprenditrice titolare di una società edile. Dagli accertamenti dei militari è emerso che la donna, giuglianese già nota alle forze dell’ordine e ritenuta vicina al clan Mallardo, nonostante colpita da informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Napoli e da sospensione della SCIA emanata dal SUAP del Comune di Giugliano in Campania avrebbe continuato ad esercitare l’attività di vendita all’ingrosso di materiale edile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giugliano in Campania: Azienda colpita da interdittiva antimafia dalla Prefettura continua nella vendita all’ingrosso

