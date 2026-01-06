Skeleton i convocati dell’Italia per St Moritz Bagnis punta al podio Margaglio scende in Coppa Europa

Ecco i convocati dell’Italia per la tappa di St. Moritz della Coppa del Mondo di skeleton, in programma dal 7 al 9 gennaio. Tra gli atleti, Bagnis mira al podio, mentre Margaglio si prepara per le competizioni di Coppa Europa. L’evento rappresenta un importante momento di confronto per gli atleti italiani nella stagione 2025-2026.

Da mercoledì 7 a venerdì 9 gennaio si terrà a St. Moritz la quinta e penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di skeleton. Sulla pista svizzera andrà in scena domani il recupero della gara maschile cancellata la scorsa settimana a Winterberg causa maltempo, mentre venerdì verranno assegnati anche i titoli europei con le due competizioni individuali seguite dalla prova a coppie miste. La Nazionale italiana si presenterà sul budello naturale dell’Engadina con una rappresentativa di quattro atleti. Il direttore tecnico azzurro Maurizio Oioli ha convocato infatti per questo appuntamento Alessandra Fumagalli in campo femminile ed il terzetto composto da Mattia Gaspari, Pietro Drovanti e Amedeo Bagnis nel settore maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

