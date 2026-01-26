Siri non sarà più la stessa | ecco il chatbot che cambierà per sempre il tuo iPhone

Apple sta pianificando una significativa trasformazione di Siri, l’assistente vocale integrato nei suoi dispositivi. Secondo recenti voci, il colosso di Cupertino potrebbe introdurre un nuovo sistema che rivoluzionerà l’esperienza utente, rendendo l’assistente più intelligente e integrato. Questa innovazione potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui utilizziamo iPhone e altri dispositivi Apple, segnando un nuovo capitolo per l’assistente vocale.

Apple sfrutterà una versione personalizzata di Gemini, grazie a un accordo miliardario con Google. La rivoluzione con iOS 27 Avete presente Siri, l'assistente vocale intelligente integrato in iPhone e negli altri dispositivi dell'ecosistema Apple? Presto sarà solo un ricordo, stando perlomeno alla ‘bomba’ sganciata dall'analista di Bloomberg Mark Gurman: secondo il giornalista, il colosso di Cupertino starebbe lavorando alacremente al progetto segreto (forse ora non più così segreto) ‘Campos’, con il quale intenderebbe trasformare Siri in un vero e proprio chatbot integrato, in grado di competere ad armi pari con ChatGpt e Gemini.🔗 Leggi su Today.it

