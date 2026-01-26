Sinner-Shelton Jannik punta la semifinale | il pronostico

Jannik Sinner si prepara a sfidare Shelton in vista della semifinale. Dopo aver superato Darderi, l'azzurro ha raggiunto il suo 18° successo in un derby italiano, consolidando la sua posizione nel torneo. L'incontro contro l'americano rappresenta un passaggio importante nel percorso di Sinner, che mira a proseguire la sua strada verso le fasi decisive. Ecco le previsioni e gli aspetti principali di questa sfida.

Jannik Sinner è volato per la quattordicesima volta in carriera nei quarti di finale di uno Slam battendo Darderi in tre set: adesso nei quarti, lungo il percorso della difesa del titolo vinto nel 2024 e nel 2025, l'altoatesino dovrà affrontare l'americano. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Shelton, match in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 1.30. Sinner, dunque, ha vinto il diciottesimo derby a livello Atp contro Darderi. Non c'è stata partita almeno fino al terzo set, quando Jannik è stato costretto a tirare fuori i suoi colpi migliori per vincere il tie break ed evitare di prolungare l'incontro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Australian Open 2026, day 9: Sará Shelton contro Sinner per un posto in semifinale; Sinner-Darderi 6-1, 6-3, 7-6 la diretta: Jannik vince il derby e vola ai quarti di finale. Adesso Shelton o Ruud; RECAP Day 3: l'Italia fa 4 su 6 con Sinner, Musetti, Darderi e Sonego; Fritz diesel, bene Shelton; Australian Open 2026: Sinner guida la carica azzurra, Shelton e Fritz avanti.

