Sinner-Shelton Jannik continua la difesa del titolo e punta la semifinale | il pronostico
Jannik Sinner prosegue la sua corsa nel torneo, confermando la volontà di difendere il titolo conquistato in passato. Dopo aver superato Darderi, raggiunge il 18º successo in un derby italiano e si prepara a sfidare l’americano Shelton in vista della semifinale. Un passo importante per l’azzurro, che punta a confermare il proprio livello e avvicinarsi ulteriormente alla finale.
Jannik Sinner è volato per la quattordicesima volta in carriera nei quarti di finale di uno Slam battendo Darderi in tre set: adesso nei quarti, lungo il percorso della difesa del titolo vinto nel 2024 e nel 2025, l'altoatesino dovrà affrontare l'americano. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Shelton, match in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 1.30. Sinner, dunque, ha vinto il diciottesimo derby a livello Atp contro Darderi. Non c'è stata partita almeno fino al terzo set, quando Jannik è stato costretto a tirare fuori i suoi colpi migliori per vincere il tie break ed evitare di prolungare l'incontro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
