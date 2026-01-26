Jannik Sinner prosegue la sua corsa nel torneo, confermando la volontà di difendere il titolo conquistato in passato. Dopo aver superato Darderi, raggiunge il 18º successo in un derby italiano e si prepara a sfidare l’americano Shelton in vista della semifinale. Un passo importante per l’azzurro, che punta a confermare il proprio livello e avvicinarsi ulteriormente alla finale.

Jannik Sinner è volato per la quattordicesima volta in carriera nei quarti di finale di uno Slam battendo Darderi in tre set: adesso nei quarti, lungo il percorso della difesa del titolo vinto nel 2024 e nel 2025, l'altoatesino dovrà affrontare l'americano. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Shelton, match in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 1.30. Sinner, dunque, ha vinto il diciottesimo derby a livello Atp contro Darderi. Non c'è stata partita almeno fino al terzo set, quando Jannik è stato costretto a tirare fuori i suoi colpi migliori per vincere il tie break ed evitare di prolungare l'incontro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Shelton, Jannik continua la difesa del titolo e punta la semifinale: il pronostico

Approfondimenti su sinner shelton

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su sinner shelton

Argomenti discussi: Sinner-Darderi 6-1, 6-3, 7-6 la diretta: Jannik vince il derby e vola ai quarti di finale. Adesso Shelton o Ruud; Quando giocano Sinner e Musetti? Il programma di oggi agli Australian Open; Australian Open 2026: Sinner guida la carica azzurra, Shelton e Fritz avanti; Anche McEnroe rincara la dose su Sinner: Un favoritismo: a parti inverse cosa avrebbero fatto?.

Australian Open, Sinner domina il derby contro Darderi e lancia un segnale al torneo. Ai quarti uno tra Ruud o SheltonIl numero due al mondo regola la resistenza di Darderi e approda ai quarti di finale, dove attende uno tra Ruud o Shelton. sport.virgilio.it

Pronostico Jannik Sinner-Ben Shelton: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis Australian Open del 28-01-2026Pronostico Sinner-Shelton 28 gennaio 2026. Analisi, quote, guida tv e scommesse quarti di finale Australian Open, slam di tennis a Melbourne. betitaliaweb.it

SHELTON RIMONTA RUUD: SARÀ ANCORA SINNER! Incredibile prova di forza di Ben Shelton agli Australian Open! Lo statunitense rimonta Casper Ruud e, dopo 2 ore e 38 minuti di battaglia, chiude la pratica con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3, 6-4. Ai qu - facebook.com facebook

SARÀ BEN SHELTON L'AVVERSARIO DI SINNER! L'americano rimonta un set di svantaggio e batte in 4 Casper Ruud! Partita in controllo nei set conclusivi, con il norvegese incapace di rendersi pericoloso in risposta. 5° quarto di finale a livello Slam per x.com