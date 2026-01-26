Sinner quando gioca contro Darderi? Orario e dove vedere in tv il derby azzurro degli Australian Open In palio i quarti di finale

Per gli appassionati di tennis, l'incontro tra Jannik Sinner e Luciano Darderi agli Australian Open si svolgerà negli ottavi di finale. La partita si terrà presso il Melbourne Park e sarà trasmessa in diretta televisiva. È un momento importante per il tennis italiano, con in palio l'accesso ai quarti di finale. Per conoscere orario e modalità di visione, si consiglia di consultare i programmi ufficiali e i canali sportivi.

Superata la paura Jannik Sinner ora è pronto al derby azzurro con Luciano Darderi valido per gli ottavi di finale degli Australian Open. I tornei dello Slam non concedono mai scorciatoie e per arrivare in fondo bisogna passare anche da giornate dure, sfiorare il bordo del burrone ed evitare di caderci. L'Australian Open, col caldo feroce che ha avvolto Melbourne, si è trasformato in una sorta di prova di resistenza fisica. La temperatura estrema, l'aria ferma e una heat policy entrata in scena nel momento più delicato hanno segnato una giornata destinata a essere storica per il tennis italiano: per la prima volta tre azzurri raggiungono gli ottavi nello Slam australiano, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

